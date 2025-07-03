Tek motorlu uçakla dünya turuna çıkan pilot, kaza kırıma uğradı; 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (4)

Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, başlatılan çalışmaları yerinde koordine etmek amacıyla İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne geldi. Vali Bağdaş, ekiplerden helikopter destekli havadan ve karadan yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

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