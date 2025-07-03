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        Kazakırıma uğrayan uçağa ekipler tarafından ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 06:38 Güncelleme: 03.07.2025 - 06:38
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        Kazakırıma uğrayan uçağa ekipler tarafından ulaşıldı. Yaralı olduğu öğrenilen yolcu Hicran Kaya ve pilot Mehmet Demirci için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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