Emekli postacının 'baston' sanatı

RİZE’nin Pazar ilçesinde emekli postacı Dursun Çakıroğlu (88), hobi amaçlı evinin altında kurduğu atölyesinde ağaca serçe, kanarya, atmaca, at ve yılan motiflerini işleyerek baston yapıyor. Yaptığı bastonları sadece arkadaşlarına hediye eden Çakıroğlu, “Baston kullanmayanlar dahi heves ediyor. Para teklif edene asla baston yapmam” dedi.

İlçeye bağlı Darılı köyünde yaşayan Dursun Çakıroğlu, postaneden emekli olduktan sonra ahşaba olan yakın ilgisi nedeniyle hobi amaçlı evinin alt katına 20 metrekarelik atölye kurdu. Burada öğrendiği ahşap işleme ve oymacılığı ilerleten Çakıroğlu, baston üretmeye merak sardı. El hünerini baston yapmakta da gösteren Çakıroğlu ağaca keklik, serçe, kanarya, atmaca, at ve yılan motiflerini işleyerek bastonlar üretiyor. Yaklaşık 10 gün süren emek sonucu yaptığı bastonları sadece arkadaşlarına hediye eden Çakıroğlu, yaşına rağmen enerjisiyle de dikkat çekiyor. Yakın çevresinin taleplerine ancak yetişebilen Çakıroğlu’nun hayvan figürlerinden esinlenerek ürettiği bastonlar, çevresinde sanat eseri olarak nitelendiriliyor.

‘PARA TEKLİF EDENE BASTON YAPMAM’