Rize'de üniversite öğrencileri "Güç sende, biz de yanında" etkinliğinde buluşacak

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RİZE (AA) - Rize'de, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "Güç sende, Biz de yanında" etkinliği gerçekleştirileceği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte, öğrencilerin şehre adapte olmasını sağlamak, gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının artırılması amacı doğrultusunda yer alan kuruluşların güçlerini birleştirerek üniversite öğrencilerine yönelik söyleşi ve farkındalık etkinlikleri düzenleyeceği belirtildi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal zenginliklerin bir araya geleceği etkinlikte, ücretsiz ikram ve eğlencelerin olacağı kaydedilen açıklamada, faaliyetin 13 Ekim Perşembe günü 09.00-19.00 saatleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Kampüsünde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, Rize Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalarda, yöresel yemekler, şehrin kültürel değerleri sepet örücülüğü, kaligrafi, fındıklı yöresel taş ev, pileki taşı, serender, Hemşin çorap örücülüğü, müze tanıtımı, turizm alanlarının tanıtımı, yöresel kıyafetler tanıtımı gerçekleştirileceği ifade edilerek, Çaykur Rizesporlu bazı futbolcuların söyleşiye katılacağı belirtildi.



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