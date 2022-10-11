Rize İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor

RİZE (AA) - Rize'de, deniz dolgu alanına yapılacak İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar devam ediyor.

Rize Valisi Kemal Çeber, AFAD Müdürlüğünde gazetecilere, İyidere Lojistik Limanı'nın sadece Rize ve bölge için değil ülke için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Yatırımın, tamamlandığında ülke ekonomisine, sanayisine, özellikle uluslararası ticaretine çok katkısı olacağına işaret eden Çeber, deniz dolgusunda yüzde 30 seviyesine geldiklerini belirtti.

Çeber, çalışmaların son hızla devam ettiğini kaydederek, "Oradaki hassasiyetimiz, dolgu malzememiz belli bir mesafeden geldiği için can güvenliğini öncelememiz. 'Önce güvenlik' diyerek hızdan ziyade güvenliği öne alıyoruz." dedi.

Limanı planlandığı süre içerisinde tamamlamaya gayret ettiklerini dile getiren Çeber, şöyle devam etti:

"Lojistik merkezimiz bittiği zaman Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan en önemli ticaret merkezlerinden biri olacak. İlk açıldığında 2 bin, tam faaliyete geçtiğinde de bileşenleriyle ve çarpanlarıyla 20 bin kişinin istihdam edildiği çok ciddi bir ticaret ve sanayi faaliyetinin yürütüldüğü bir merkez olacak. Gümrük Müdürlüğü başta olmak üzere Rize içerisindeki bazı kurumları da oraya taşıyacağız. Lojistik merkezine entegre olarak Güneyce'de tespiti yapılmış olan endüstriyel alanda faaliyetler buranın doğasına ve hassasiyetlerine uygun olarak devam ettirilecek."

Vali Çeber, Kalkandere ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk etabındaki bütün parsellerin dolduğunu da ifade ederek, "İkinci etabın da kamulaştırması yüzde 97 seviyesinde. Önümüzdeki yıl orada da parsel tahsislerine başlayacağız. 23 parsel de orada olacak. Aynı hassasiyetle yani Rize doğasına, coğrafyasına, yeşiline uygun olan ancak en çok istihdamı, kazancı ve bu ile en çok faydası olan kuruluşlarımızı da orada aramıza alacağız. İstihdamımıza, turizmimize, sermayemize, ticaretimize katkı sağlayacak inşallah." diye konuştu.

İyidere ilçesinde dolgu zemin çalışmalarına 28 Ekim 2020'de başlanan lojistik limanı için bugüne kadar günde 20 bin ton malzeme taşınarak 5 milyon ton taş döküldü.

Yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığıyla bölge ticaretine yılda 200 milyon dolar, yan istihdama ise 450 milyon dolar katkı sağlanacak projenin, 2023 sonunda tamamlanması planlanıyor.





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