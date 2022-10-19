Rize'de okulların tenis masası ve basketbol potası meslek liselilerden

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RİZE (AA) - Rize'de, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında meslek liselerinde yaptırılan tenis masaları ve basketbol potaları okullara yerleştiriliyor.



Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları arasında imzalanan protokolle okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Rize ve Artvin'deki okullar için 62 basketbol potası üretildi.



Üretiler 50 ilkokul, 6 ortaokul ve 6 anaokulu potalarından 28'i Artvin'demi okullara dağıtılmak üzere Artvin Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kalan potaların ise Rize merkez, Ardeşen, Pazar, Çayeli, Hemşin, Derepazarı, Fındıklı, İkizdere, İyidere ve Kalkandere ilçelerindeki 17 okulda montajına başlandı.



Öte yandan Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince Rize'ye gönderilen masa tenisi seti ise 18 okula teslim edildi.

Ambarlı İlk ve Ortaokulu'ndaki potaların montajına İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gürhan Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen de katıldı.



Emen, burada gazetecilere, projenin finansmanını Gençlik ve Spor Bakanlığının karşıladığını söyledi.

Projede öğrencilerin aktif görev yaptığını belirten Emen, "Bizzat öğrencilerimiz potaları üretti. Masa tenisi masaları Giresun'daki öğrenciler tarafından üretildi ve ilimize dağıtımı yapıldı. Öğrencilerimiz aktif olarak montajlarında görev yapıyorlar. Mesleki eğitimde her gün daha iyiye gidiyoruz." dedi.





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