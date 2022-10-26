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Rize'de yöresel pileki taşından kaplar üretecek yeni ustalar yetiştiriliyor

AA

Rize'de yöresel pileki taşından kaplar üretecek yeni ustalar yetiştiriliyor

RİZE (AA) - Rize'de, bölgeye özgü mısır ekmeği ve çeşitli ürünleri pişirmek için kullanılan pileki taşından kapların yapımı için atölye açıldı.

İyidere Halk Eğitim Müdürlüğünce, ilçede taşların çıkarıldığı Pileki Mağarası'nın yanında oluşturulan atölyede, pileki ustası Mustafa Yazıcı tarafından 12 kursiyere eğitim verilmeye başlandı.

Atölyeyi ziyaret eden Rize Valisi Kemal Çeber, bir süre eğitimi izledikten sonra usta Yılmaz'dan pileki taşının çıkarılması ve üretimi hakkında bilgi aldı.

Pileki Mağarası'nda da incelemede bulunan Çeber, gazetecilere, Karadeniz'e özgü mısır ekmeği ve çeşitli ürünleri pişirmede kullanılan pileki taşının çıkarılmasıyla oluşan yapay mağaranın bölge için değerli olduğunu söyledi.

Zaman içinde unutulmaya yüz tutmuş pileki kültürünü yeniden canlandırma adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Çeber, "Alanda ve mağaranın içinde düzenlemeler yaptık. Ustalarımızın tecrübeleriyle bu işin gelecek nesillere aktarılmasını istedik." dedi.

Çeber, geçmiş yıllarda pileki taşından ekmek tepsisi üretilmesi için yaklaşık 50 kişinin mağarada çalıştığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Burada üretilen taş kaplar bölgenin her yerine giderdi. Çok sayıda insana ekmek kapısı olmuştu. Çıktığımız yolda yeni ustalar yetiştireceğiz. Biz de onlara her türlü desteği vereceğiz. Ayrıca pileki taşımızın coğrafi işaretini almak için çalışmalarımız sürüyor. Son aşamaya geldik. Coğrafi işaretimizi aldıktan sonra yeni yetiştireceğimiz ustalarla yok olmaktaki kültürel mirasımıza sahip çıkmış olacağız."

Vali Çeber'e, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İyidere Kaymakamı Hasan Musab Okatan, İlçe Belediye Başkan Vekili Tevfik Ali Kavalcı ile ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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