Fındıklı Belediyesinin Kur'an kursunu tahliye girişimine yürütmenin durdurulması kararı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Fındıklı Belediyesince mülkiyetinin kendilerine ait olduğu iddia edilen binada hizmet veren Reyyan Kur'an Kursu'nun boşaltılması için noter aracılığı ile ihtar göndermesi üzerine Kaymakamlığın başvurduğu Rize İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Fındıklı Belediyesi, meclis üyelerinin aldığı karar ile ilçe merkezinde 5 yıldır müftülük bünyesinde 4-6 yaş Kur'an kursu olarak hizmet veren binanın yeniden kurs binası olarak kiraya verilmeyeceğini kaymakamlığa yazıyla bildirerek, binanın kira sözleşme dönemi öncesinde boşaltılmasını talep etti.

Kaymakamlık ise binanın yeniden Reyyan Kur'an Kursu tarafından kullanılması için belediyeye dilekçe yazdı. Belediye bunun üzerine binanın boşaltılması için noter aracılığı ile ihtarname yazarken, kaymakamlık yürütmenin durdurulması için Rize İdare Mahkemesine müracaatta bulundu.

Kaymakamlığın başvurusunu değerlendiren mahkeme, Fındıklı Belediye Meclisinin 9 Eylül 2022'de aldığı kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, söz konusu alanın Fındıklı Belediyesine tahsisinin yapıldığına dair Hazine ve Maliye Bakanlığında bir karar verilmediğini, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca hukuki durum neticelendirilinceye kadar Kur'an kursunun mevcut binada hizmetini devam ettirmesine, belediye tarafından kesilen suyun yeniden bağlanmasına ve indirilen kurs tabelasının yerine asılmasına karar verdi.

- Veliler tepkili

Çocuklarını Kur'an kursuna gönderen velilerden Leyla Hancı, gazetecilere, kursta yaşanan durumdan üzüntü duyduklarını belirtti.

Veli olarak şaşkın olduklarını kaydeden Hancı, "Devam eden bir eğitim süreci var. Fakat tabelamız inmiş, sularımız kesilmiş. Şu anda kaloriferler yanmıyor. Hocalarımız bir yerden ısıtıcı bulmuş ve çocukları ısıtmaya çalışıyor. Ben bunu hiç yakıştıramadım." dedi.

Münevver Demirel de çocuğunun 4 yaşında olduğunu kaydederek, "Anne kucağından sonra alıştığı bir kurum. Etkinlik, öğretmenleri her şeyi çok severek yapıyor. Bir anda suları kesildi. Ellerini yıkamaya gidiyorlar su yok. Bu yaştaki çocukların okulu böyle zorluklarla karşılaşmamaları gerekiyor. Severek eğlenerek geldikleri okulda su yok." diye konuştu.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise yaptığı açıklamada, yabancı dil eğitimi verecek kreş için binayı boşaltmak istediklerini söyledi.

Çervatoğlu, binanın suyunun kaçak kullanıldığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.