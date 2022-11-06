Rize'deki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

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RİZE (AA) - Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon yönüne seyir halinde olan Ramiz Karaer idaresindeki 53 AACG 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden Enes Berat K. idaresindeki 53 AAD 551 plakalı otomobille çarpıştı.

2 araç da demir korkuluklara çarparak sürüklenirken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaer, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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