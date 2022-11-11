Memur-Sen Rize İl Başkanlığından Fındıklı Belediyesinin Kuran kursunu tahliye girişimine tepki

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RİZE (AA) - Memur-Sen Rize İl Başkanlığı, Fındıklı Belediyesinin 4-6 yaş Reyyan Kur'an Kursu'nu tahliye etme girişimine tepki gösterdi.

Kuran kursu hizmet binası önünde toplanan Memur-Sen üyeleri, vatandaşlar ve veliler, Fındıklı Belediyesinin tahliye girişimini kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Rize Şube Başkanı Recep Şafak, görsel ve yazılı medyada Fındıklı Belediyesi yetkililerinin mağdur rolüne bürünerek, ilçe müftülüğünü suçlayıcı iddialar ve bunun yanında dini hassasiyetlere dokunan, diyanet camiasını zan altına bırakan ifadeler kullanıldığını kaydetti.

Kursun arsa mülkiyetinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ait olduğunu vurgulayan Şafak, belediye ile yapılan protokol gereği binanın 5 yıldır 4-6 yaş grubu çocuklara hizmet verdiğini kaydetti.

















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