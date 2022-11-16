RİZE (AA) - Rize'de "Mandalina Reçeli Üretim Tesisi ve Halk Pazarı" projesinin protokolü imzalandı.

Derepazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen protokolün Belediye Başkanı Selim Metin ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizin eşsiz lezzetlerinden olan Derepazarı mandalinası başkanımızın göreve geldiğinden beri göstermiş olduğu çabalar sonucunda üretim tesisine kavuştu. Mandalina reçeli besleyici özelliğinin yanı sıra aroması ve içerdiği vitamin değerleri ile tüketilmesi gereken sağlıklı bir gıda olarak kahvaltı sofralarındaki yerini alacak. İlçemizde her yıl onlarca ton üretimi yapılan mandalina, bu tesis sayesinde hem üreticisine hem de ilçemizin değerine değer katacak."





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