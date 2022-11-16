Rize'de inşaatı durdurulan 11 ruhsatsız bungalov yıkıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde, inşaatı durdurulan ruhsatsız 11 bungalovun yıkıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara karşı mücadelenin büyük hassasiyetle devam ettiği belirtildi.

Fındıklı ilçesinde, kaçak yapıldığı belirlenen 11 bungalov inşaatının 14 Haziran'da yapı tatil tutanağı ile mühürlenerek durdurulduğu, hukuki ve bürokratik süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkımın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, il genelinde denetimlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, mevzuata aykırılığı görülen yapı ve eklentilerin tutanakla tespit edilip uyarı ve mühürlenmesi yapıldıktan sonra gerekli hukuki ve idari süreçler tamamlandığında yıkımlarının gerçekleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili kurumlar, İl Genel Meclisi ve belediye meclisleri, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleri mevzuata aykırı yapılaşma ile ilgili hep birlikte mücadele konusunda hemfikirdir. Vatandaşlarımız tarafından kaçak olarak nitelendirilen, mevzuata aykırı tüm yapılar hakkında ilgili tutanak tutularak gerekli sürecin başlatıldığını ve diğer işlemler tamamlandığında bu yapıların yıkılacağının bilmesini ve vatandaşlarımızın kendilerini maddi ve manevi her türlü kayıptan korumak için bu yollara tevessül etmemelerini rica ederiz."



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