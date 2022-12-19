Rize'de 10 ton küçük boy hamsiye el konuldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize'de küçük boyda avlanan 10 ton hamsiye el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli eşliğinde, Fındıklı ve Ardeşen İlçe Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince, Pazar ile Fındıklı ilçeleri arasındaki bütün karaya çıkış noktası ve balıkçı barınaklarında denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Fındıklı İlçesi Yeniköy Balıkçı Barınağındaki nakil vasıtasında yapılan denetimde hamsinin yüzde 50 oranında avlanabilir boyun altında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Ayrıca, balıkçılar tarafından tutulan ve avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 10 ton hamsiye el konulduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.