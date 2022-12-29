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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Rize Milletvekili Bak, spor yatırımlarını inceledi

AA

AK Parti Rize Milletvekili Bak, spor yatırımlarını inceledi

RİZE (AA) - AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Çayeli ilçesindeki spor merkezlerinde incelemede bulundu.

Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile Çayeli İlçe Stadı ve Futbol Sahasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Çayeli Kapalı Spor Salonunu gezen Bak, burada yapılan düzenlemeler ve yeni yatırımları değerlendirdi. Bak, daha sonra yaklaşık 3 milyon lira maliyet ile inşa edilen tribün inşaatını gezdi.

Bak, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, temeli atılan ve hizmet veren tesisleri incelediklerini ve eksikliklerin giderilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bak, Çayeli'ne bakanlığı döneminden bu yana 40 milyon lirayı aşan yatırım kazandırdıklarını vurgulayarak, sporun gençliğin gelişimi için önemli olduğunu, sahasız ve salonsuz bir yer bırakmamak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Rize'ye önemli hizmetler kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden Bak, "Rize'de 2022 yılında sporda önemli yatırımların yanında önemli başarılar elde ettik. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) kapsamında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Rize'de milli takımlar düzeyinde önemli sporculara kamp imkanı sağladık. Fındıklı Kamp Eğitim Merkezi çok sayıda sporcu ve öğrenciye hizmet verdi." dedi.

Bak, başarının yanında yarının sağlıklı nesillerini yetiştirmek için çalıştıklarını, sporun ana fikrinin başarıdan çok sağlıklı gelecek olduğunun altını çizdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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