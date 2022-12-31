Rize Valisi Çeber uygulama noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı

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RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, polis ve jandarma uygulama noktalarına giderek, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Vali Çeber, beraberinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Alipaşa mevkisindeki uygulama noktasında görev yapan polislere ziyarette bulundu.

Burada görev yapan personelin yeni yılını kutlayan Çeber, trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleri ile de sohbet ederek çikolata ikram etti.

Daha sonra İl jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Şehit Nedim Çalık Polis Merkezi'ni ziyaret eden Çeber, burada görev yapan ekiplerin de yeni yılını kutladı. Çeber, Rize Belediyesi Zabıta Müdürülğü ile İtfaiye Müdürlüğü'ne de ziyarette bulundu.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çeber, acısıyla ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını söyledi.

Rize ve memleket için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Çeber, "Yeni tecrübeler edindik. Bu tecrübeler ışığında yeni bir yıla giriyoruz. 2023 yılının çok daha iyi, güzel huzurlu ve başarılı geçmesini ümit ediyoruz. Bunun için hep beraber gayret edeceğiz." dedi.













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