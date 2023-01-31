Kale direğinin altında kalarak ölen Yiğit Demirel anısına futbol turnuvası düzenlendi

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RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde, üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel anısına futbol turnuvası düzenlendi.

İyidere ve Derepazarı Kaymakamlığı, İyidere Belediyesi ve Çaykur Rizespor Kulübünün destekleriyle ilçedeki bir halı sahada düzenlenen turnuvaya, Çaykur Rizespor, İyidere Belediyespor, Ofspor, Pazarspor ile Gürcistan Portus Batumi ve Poti Kolkheti'in altyapı takımları katıldı.

Turnuvada finale kalan Çaykur Rizespor ve Portus Batumi arasında geçen kıyasıya mücadelenin kazanını Çaykur Rizespor oldu. Karşılaşma sonunda üzülerek ağlayan bazı Portus Batumi oyuncularını, kazanan takımdaki futbolcular teselli etti.

İyidere Kaymakamı Hasan Musab Okatan, gazetecilere, bugün güzel bir turnuva düzenlediklerini belirterek, "Asıl amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Bugün kaybeden olmadı. Herkes kazandı." dedi.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ise kısa bir süre önce hayatını kaybeden Yiğit Demirel'in üzüntüsünü bütün ilçelerde hissettiklerini dile getirerek, "Yiğit'i hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Baba Uğur Demirel de oğlu Yiğit'in yarım bıraktığı futbol hevesini arkadaşlarının tamamlayacağını kaydederek, "Ben gençlerin hepsinin ileride çok iyi bir futbolcu olacağına inanıyorum. Çok da söyleyecek bir şeyimiz yok. Oğlumuz keşke burada olsaydı. Arkadaşlarıyla beraber top koştursaydı ama evladım cennette güzel bir yerde." diye konuştu.

Turnuvayı, Derepazarı Kaymakamı Bekir Yalçın, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gürhan Yıldız, Çaykur Rizespor Kulübü Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serkan Karavin ile Yiğit'in annesi Huriye Demirel ve arkadaşları da izledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda, 7 Aralık 2022'deki antrenman öncesi üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yiğit Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 Aralık 2022'de hayatını kaybetmişti.





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