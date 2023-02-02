Rize'de park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi öldü

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RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fındıklı köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kalkandere itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının döndürülmesinin ardından yapılan incelemede Duran Kabaoğlu'nun (55) otomobilin içinde yanarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde inceleme yapılmasının ardından Kabaoğlu'nun cesedi Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.





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