Rize POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi

RİZE (AA) - Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 203 polis için tören gerçekleştirildi.

Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin salonunda gerçekleştirilen 28'nci dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rize Valisi Kemal Çeber, törende, mezun olan polis adaylarıyla gurur duyduklarını, kendilerini buruk bir zamanda mezun ettiklerini söyledi.

Bir haftadır tüm ülke genelinde deprem nedeniyle acı yaşadıklarını dile getiren Çeber, dualarının, yüreklerinin, iyi niyetlerinin deprem bölgesinde olduğunu ifade etti.

Çeber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptığını belirterek, "Bugün sizlerin mezuniyet törenine katılacağımı kendilerine ilettim. Sizleri canıgönülden tebrik ediyor. Ayrıca yeni kutlu görevinizde hepinize başarılar diledi." dedi.

Mezun olan polislere seslenen Vali Çeber, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 25 arkadaşımız afet bölgelerine gidecek. Diğer arkadaşlar ise ülkemizin değişik bölgelerine gidecek. Hangi olay yaşanırsa yaşansın, o olayın uzmanları çözümü için gayret sarf eder. Polisimiz ve jandarmamız her olayda mutlaka vardır. Polis ve jandarma olmadan olmaz. Afetler olur, olağanüstü durumlar yaşarız. Konusuna göre ilgililer alandadır ama yine polis olmadan olmaz. Çünkü polis ve jandarma devlettir. Sizler böyle kutsal bir göreve çıkmış arkadaşlarsınız."

Dereceye giren 3 öğrenciye hediyelerinin verildiği törende, yeni mezun 203 polis adayı yemin etti.

Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, diğer davetliler ve mezunların aileleri katıldı.





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