Karadeniz'de 5 ilde 752 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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RİZE (AA) - Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da, kar nedeniyle 752 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de kar iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle merkezde 55, İkizdere'de 29, Çayeli'nde 27, Kalkandere ve Çamlıhemşin'de 18'er, Pazar'da 10, Derepazarı'nda 9, Hemşin'de 8, İyidere'de 6, Ardeşen'de 5 ve Fındıklı'da 2 olmak üzere 187 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 96 personeli, 53 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda, kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye, yaylalarda ise 1 metreye ulaştı.

- Trabzon

Trabzon'da da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle Şalpazarı ve Tonya'da 16'şar, Dernekpazarı ve Çaykara'da 12'şer, Beşikdüzü'nde 11, Of'ta 10, Araklı'da 8, Köprübaşı ve Akçaabat'ta 6'şar, Sürmene'de 5, Düzköy'de 4, Arsin, Çarşıbaşı ve Hayrat'ta 3'er, Vakfıkebir'de 2 olmak üzere 117 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin 474 personeli, 237 araçla yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.

- Giresun

Giresun'da kar dolayısıyla 236 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre Görele'de 53, Tirebolu'da 36, Espiye'de 25, merkezde 24, Dereli'de 20, Çamoluk ve Keşap'ta 15'er, Bulancak ve Yağlıdere'de 12'şer, Eynesil'de 11, Doğankent'te 9 ve Güce'de 4 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

- Artvin

Artvin'de etkili olan kar sonrası 192 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Şavşat'ta 51, Borçka'da 38, merkezde 27, Ardanuç'ta 24, Yusufeli'nde 21, Arhavi'de 20 ve Murgul'da 11 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 87 personeli, 42 iş makinesi ile yollarda karla mücadeleyi sürdürüyor.

Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, ana caddelerin yanı sıra mahalle ve sokak aralarında da kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar nedeniyle Kürtün'de 15 ve Torul'da 5 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

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