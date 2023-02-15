Karadeniz'de 4 ilde 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de 4 ilde 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA

Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz'de 4 ilde 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

RİZE (AA) - Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle merkez ve Fındıklı'da 1'er, Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 7 ve İkizdere'de 15 olmak üzere toplam 27 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 8 personeli, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

- Trabzon

Trabzon'da da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle Araklı'da 2, Köprübaşı'nda 2, Hayrat'ta 3, Çaykara'da 6 ve Tonya'da 16 olmak üzere toplam 29 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.

- Giresun

Giresun'da kar dolayısıyla 236 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 1, Çanakçı'da 2, Dereli'de 15, Doğankent'te 2, Espiye'de 9, Eynesil'de 6, Görele'de 9, Keşap'ta 3, Tirebolu'da 10 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

- Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası, Ardanuç'ta 9, merkezde 5, Arhavi'de 5, Borçka'da 15, Murgul'da 2, Şavşat'ta 8, Yusufeli'nde 7 olmak üzere 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 3 gün önce yağan ilk karın ardından kapanan 176 köy yolundan 125'ini açan İl Özel İdaresi ekipleri, kalan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde aralıklarla tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 1 metreyi geçti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı
Rize'de yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Rize'de yolu kardan kapanan köydeki hasta için ...
Karadeniz'de 5 ilde 752 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde 752 yerleşim yerine ulaşım ...
Rize Belediyesinden su tasarrufu çağrısı
YEREL HABERLER Rize Belediyesinden su tasarrufu çağrısı
Karadeniz'de 5 ilde 460 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde 460 yerleşim yerine ulaşım ...
Karşı yöne geçen otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Karşı yöne geçen otomobil, aydınlatma direğine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.