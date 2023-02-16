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Karadeniz'de 6 ilde 1326 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA

Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da kar nedeniyle 1326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz'de 6 ilde 1326 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

RİZE (AA) - Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da kar nedeniyle 1326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de kar etkisini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla merkezde 54, Pazar'da 48, Çayeli'nde 30, İkizdere'de 29, Çamlıhemşin'de 26, Kalkandere'de 22, Ardeşen ve Güneysu'da 18'er, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 10, Hemşin'de 8 ve İyidere ilçesinde 7 olmak üzere 281 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 107 personeli, 58 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda, kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Bölgede etkisini sürdüren yağış dolayısıyla bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda ise 1 metreyi geçti.

- Gümüşhane

Gümüşhane karın ardından beyaza büründü.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışın ardından Kürtün'de 29, merkezde 25 ve Torul ilçesinde 20 olmak üzere 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- Trabzon

Trabzon'da da yağış aralıklarla devam ediyor.

Kar nedeniyle Of'ta 68, Akçaabat ve Şalpazarı'nda 30'ar, Vakfıkebir'de 24, Araklı, Beşikdüzü ve Tonya'da 21'er, Çarşıbaşı'nda 16, Düzköy'de 15, Sürmene'de 14, Hayrat'ta 13, Köprübaşı'nda 10, Arsin'de 8 ve Çaykara ilçesinde 6 olmak üzere 297 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin 474 personeli, 237 araçla kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.

- Artvin

Artvin'de kar nedeniyle 268 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar dolayısıyla Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 49, Borçka'da 38, merkezde 36, Arhavi'de 30, Hopa'da 16, Kemalpaşa’da 12, Murgul ve Yusufeli ilçesinde 11'er köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 81 personeli, iş makineleriyle kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.

Şehir merkezinde de kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri de şehir içi ulaşımın aksamaması amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Giresun

Giresun'da kar dolayısıyla 310 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Görele'de 62, Tirebolu'da 48, Keşap'ta 43, Dereli'de 33, merkezde 29, Espiye'de 26, Yağlıdere'de 21, Çanakçı'da 15, Güce'de 13, Eynesil'de 11 ve Doğankent ilçesinde 9 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları açmak için karla mücadele ediyor.

- Bayburt

Bayburt'ta iki gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresinin 48 personeli, 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde cadde ve sokakları temizliyor.

Karayolları ekipleri ise trafikte aksama yaşanmaması için sorumluluk alanındaki yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

- Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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