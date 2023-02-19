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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadenizli şarkıcı Recep Yağcı'nın acı günü

AA

Karadenizli şarkıcı Recep Yağcı'nın acı günü

RİZE (AA) - Karadenizli şarkıcı Recep Yağcı'nın vefat eden babası Halis Yağcı, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Recebim olarak tanınan Recep Yağcı'nın babası Halis Yağcı, akciğer yetmezliğine bağlı dün akşam kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yağcı için İyidere ilçesine bağlı Hazar Mahallesi Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ve vatandaşlar katıldı.

Yağcı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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