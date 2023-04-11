Rize'de durdurulan yolcu otobüsünde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de, yolcu otobüsünde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derepazarı ilçesine bağlı Sandıktaş köyü Rize-Trabzon kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, otobüsteki iki kişinin üzerinde ve araç bagajındaki çantalarında 10 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.