Rize'de durdurulan yolcu otobüsünde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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RİZE (AA) - Rize'de, yolcu otobüsünde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derepazarı ilçesine bağlı Sandıktaş köyü Rize-Trabzon kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, otobüsteki iki kişinin üzerinde ve araç bagajındaki çantalarında 10 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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