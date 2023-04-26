Rize'de kayıp kişinin cesedi bulundu

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RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişi, dere kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan kişiler Antalya'dan memleketi Rize'ye gelen 53 yaşındaki Yakup Kadir Cihan'dan 2 gündür haber alınamadığı ihbarında bulundu.

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşların yaptığı çalışma sonucunda, Cihan'ın cansız bedeni, Kantarlı köyü kırsalında dere kenarında bulundu.

Cihan'ın cenazesi, bulunduğu yerden AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Cenaze, Rize Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, Elmalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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