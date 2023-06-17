Rize'de "18. Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de "18. Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi

AA

Rize'de "18. Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde, "18. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi.

Kaymakamlık ve İkizdere Belediyesi işbirliğinde organize edilen şenlik, Sivrikaya köyüne bağlı 2 bin 300 rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.

Şenliğe katılanlar, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görebilmek için 05.30'da dürbün ve teleskopla gözlem yapmaya başladı.

Aralarında Kaymakam Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nun da bulunduğu katılımcılardan bazıları yaklaşık iki saatlik beklemenin ardından dağ horozunu görüntülemeyi başardı.

Dağ horozunu gözlemleyen gruptakilerden bazıları, çalıkların arasında nadir rastlanan "çekirge kamışçını"nı da fotoğrafladı.

Doğaseverler, daha sonra şenlik kapsamında foto safari yapmak için yayla turuna çıktı.

Başkan Karagöz, gazetecilere, dağ horozunun çok önemli bir tür olduğunu söyledi.

Bölgeyi, özelikle yaban hayatını koruma noktasında bu gibi etkinliklerle turizme açmak istediklerini ifade eden Karagöz, "Bu konu ile ilgili Milli Parklar ile gözlem kulesi konusunda çalışıyoruz. Yakın zamanda gözlem kulemiz yapılacak." dedi.

Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu ise etkinliğe katılan herkesin doğ horozunu gözlemlediğini belirterek, "O sırada nadir olan bir kuş türünün sesini duyduk. O kuşu aradık ve bulduk. 'Çekirge kamışçını' denen türün ilk üreme kaydı ve fotoğrafını çektik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

`Dağ horozu´ gözleminde `çekirge kamışçını´ Türkiye´de ilk kez objektiflere yakalandı
YEREL HABERLER `Dağ horozu´ gözleminde `çekirge kamışçını´ ...
Rize'de "27. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" başladı
YEREL HABERLER Rize'de "27. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa ...
Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak
YEREL HABERLER Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, RTEÜ mezuniyet töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Bak, RTEÜ mezuniyet töreninde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.