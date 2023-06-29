Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de konuştu:

Demir yollarında neden taşlar olur?

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RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yaklaşık 65 bin kişinin bakanlığa bağlı yurtlarda kaldığını belirterek, "Onların her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Yaraları hep beraber saracağız." dedi.

Rize'nin Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaşan Bak, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Rize Valiliği ve Rize Belediye Başkanlığınca Rize Sahil Meydanı'nda organize edilen programa katıldı.

Bak, bayramlaşma programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, herkesin kazasız, belasız bir bayram geçirmesini diledi.

Önceliklerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalar olduğuna dikkati çeken Bak, "Millet olarak 6 Şubat depreminde büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm vatandaşlarımız deprem bölgesine desteklerini ortaya koydu. Deprem konutlarının inşaatları hızla devam ediyor. Şu ana kadar 138 binin üzerinde konut inşaatı başladı ve devam ediyor." diye konuştu.

Bak, bazı bakanların da bölgede olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bayramdan sonra tekrar orada olacak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kredi ve Yurtlarda başlangıçta 150 bin kişiyi misafir ettik. Şu anda yaklaşık 65 bin depremzede vatandaşımız bizim yurtlarımızda kalıyor. Onların her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Yaraları hep beraber saracağız. Milletimizi seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye hedefine yürüdüklerini vurgulayan Bak, "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı hızlı bir şekilde başladı. Biz de bu hükümet içerisinde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve milletimizin talepleri doğrultusunda onlara hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı da bayramların dayanışma ve yardımlaşma için önemli günler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sorumluluğunu taşıdığımız siyasi hükümet tarzımız, kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Türkiye'de var olan hiçbir sorun hükümet gündemi dışında değildir. Yaşanan sorunların ağırlık durumuna göre, hükümetin gündemindedir. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk hükümeti olarak durmaksızın çalışmalara devam ediyoruz. Ülke, vatan hepimizin."

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