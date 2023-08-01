Rize'de mangal kömürü tesisinde güneşten de elektrik üretilecek

RİZE (AA) - Rize'de çay çöpünden mangal kömürü üretilen tesisin çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik de üretilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen çay çöpünden mangal kömürü üretim tesisinin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirildiği belirtildi.

Tesiste çay çöplerinden kömürün yapımı esnasında ortaya çıkan gazdan elektrik ve çay çöplerinden çıkan sıvıdan da tarımda kullanılabilir organik gübre elde edildiği aktarılan açıklamada, buna ek olarak üretim tesisinin çatısının güneş enerjisi panelleriyle kaplanarak buradan da enerji üretimi sağlanacağı vurgulandı.

Çevre dostu tesis olarak tasarlanan fabrikada, yıllarca atıl durumdaki çay çöplerinin ekonomiye kazandırıldığı, üretim esnasında çevreye de hiçbir zararı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Bir üründen üç farklı gelir elde edilen tesiste güneşten elektrik üretmek için de harekete geçildi. Yapılan hesaplamalar ve planlamalar doğrultusunda kısa sürede kendini amorti edebilecek güneş panelleri yatırımıyla belediye bütçesine ek gelir kazandırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yıllık 786 bin kilovat elektrik enerjisi üretilmesi planlanan proje ile yılda 2,5 milyon lira gelir elde edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.