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        AK Partili Avcı, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:55
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        AK Partili Avcı, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu:
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        RİZE (AA) - AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize-Artvin Havalimanı'nda temmuzda 123 bin yolcu taşındığını belirterek, "Bu da Rize-Artvin Havalimanı'nın gelecekte nasıl bir yolcu taşıma potansiyeline ulaşacağını bize gösteriyor." dedi.

        Avcı, incelemelerde bulunduğu Rize-Artvin Havalimanı'nda gazetecilere, Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

        Sefer sayılarının arttığının ispatının da temmuzda kırılan yolcu rekoru olduğunu vurgulayan Avcı, "Temmuz ayında 123 bin yolcu taşımışız. Bu da Rize-Artvin Havalimanı'nın gelecekte nasıl bir yolcu taşıma potansiyeline ulaşacağını bize gösteriyor." diye konuştu.

        Avcı, yurt dışı seferlerinin de başladığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "İnşallah bunları da arttıracağız. Başka ülkelere de seferlerin olması için başvuruları yaptık. Yurt dışı seferlerini de arttıracağız. Yurt içinde başka illere koyabileceğimiz seferlerle ilgili hem şirketlerle hem de ilgili Bakanımızla gerekli görüşmeleri yaptık. İzmir ve Antalya için belki bir çalışma yapılabilir. Bununla ilgili çalışmayı da Bakanımız takip ediyor. Bakanımızı ayrıca Rize'ye davet ettik, inşallah bu konuların takibini yerinde incelemiş olacağız."

        Rize-Artvin Havalimanı ile Trabzon Havalimanı'nın karşılaştırılmasının haksızlık olacağına işaret eden, şöyle devam etti:

        "Trabzon Havalimanı ile bir mukayese var. Gerçekten kendi havalimanımıza haksızlık yaptığımız kanaatindeyim. Bir tarafta 50-60 yıllık bir havalimanı var. Yani bütün kurumları ile teşekkül etmiş, acenteler, turizm şirketleri, oteller turizm altyapısı ve bağlantılar oluşmuş. Bir tarafta, 1 yıllık bir havalimanı var. Bu iki havalimanını, çok eşitlermiş gibi mukayese etmek gerçekten doğru değil. Bu şehre ve bu havalimanına büyük bir haksızlık. Yavaş yavaş koşullar zaten oluşuyor. Turizm şirketleri oluşuyor, acenteler gelişiyor. Ortadoğu, Avrupa bağlantıları yapılıyor. Yolcu olduğu sürece Rize-Artvin Havalimanı'nı uçaksız bırakamayız zaten. Yeter ki elimizde yeterli bağlantılar ve yeterli yolcu olsun."

        Avcı, Rize ve Artvin yolcularını, Rize-Artvin Havalimanı'ndan taşımak için gerekli olan bütün çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bu bölgenin yolcuları, başka bir havalimanına yönlendirilmesin istiyoruz. Bununla ilgili gereken bütün tedbiri alacağız. Ayder, Huser, Pokut Yaylası ve Çat Vadisi bizim ürünümüz. İkizdere bizim ürünümüz. Bu ürünü pazarlayacaksak, biz kendimiz pazarlayacağız ve bu şehir üzerinden pazarlamamız lazım. Bununla ilgili de Rize siyaseti olarak, Rize'yi kimseye ezdirmeyeceğiz. Rize-Artvin Havalimanı 1 yılda, 1 milyon yolcu taşıyabilecek kapasiteye ulaştı. Uçağı olmayan bir havalimanı bu yolcuyu taşıyabilir mi? Her geçen gün bu sayı artıyor ve artmaya devam edecek. Ne kadar çok kişi buraya gelmek isterse, o kadar kişiyi taşıyacağız."

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