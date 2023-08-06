Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Rize'de "Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği" sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği" sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE (AA) - Rize'de, Ekşioğlu Vakfınca düzenlenen "Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği" sona erdi.

        İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı yayladaki şenliğin son gün etkinliklerine, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Şenlik kapsamında, büyükler için çuvalla koşu, ağızda kaşıkla yumurta taşıma, bayrak kapma, çocuklar için ise sandalye kapma yarışmaları düzenlendi.

        Yarışmalarda heyecanlı anlar yaşanırken dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

        Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, AA muhabirine, son yıllarda Rize'de turizm anlamında çok ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

        Rize-Artvin Havalimanının açılmasından sonra kentin her yerine insanların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

        "Bu önemli lokasyonlardan birisi de İkizdere hattımız. Ovit bölgesinde kış turizmi anlamında ciddi bir istek var. Bu festival bir yandan da ulusal ve yerel basında yer aldıkça bölgenin tanınırlığına çok ciddi katkı sağlıyor. Master planlarımızın bir kısmını da buraya ayırmıştık. Ümit ediyorum ki gelecek yıllarda bu ve benzeri etkinlikler katlanarak artacak ve bölgenin turizmine hareketliliğine ciddi bir ivme katacak."

        Yumurta yarışmasında birinci olan Dilek Aksu da yarışırken çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Kazanacağımı hiç ummuyordum. Yarışmaya katılmak için bir niyetim yoktu, eşim istedi diye katıldım." dedi.

        Çuval yarışmasında birinci olan Sebahattin Biçer de yarışmaya Trabzon'dan katıldığını belirterek, yarışmanın ve atmosferin güzel olduğunu dile getirdi.

        Bazı vatandaşların horon ettiği şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        İstanbullular sahile koştu!
        İstanbullular sahile koştu!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Rize'de "Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği" düzenlendi
        Rize'de "Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği" düzenlendi
        Çaykur Rizespor, Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov'u transfer etti
        Çaykur Rizespor, Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov'u transfer etti
        AK Partili Avcı, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu:
        AK Partili Avcı, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu:
        Rize'de çay bahçesine zirai dronla sıvı gübre uygulandı
        Rize'de çay bahçesine zirai dronla sıvı gübre uygulandı
        Baba evini yıkamayan 2 kardeş çözümü ev üstüne ev yapmakta buldu
        Baba evini yıkamayan 2 kardeş çözümü ev üstüne ev yapmakta buldu
        Rize'de boyama tekniğiyle yapılmış kaya resmi örnekleri bulundu
        Rize'de boyama tekniğiyle yapılmış kaya resmi örnekleri bulundu