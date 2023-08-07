Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Rize'de bıçaklı kavgada ölen genç toprağa verildi

        Rize'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Sedat Semavi Sarı toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de bıçaklı kavgada ölen genç toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE (AA) - Rize'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Sedat Semavi Sarı toprağa verildi.

        Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 13 gün önce iki grup arasında "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sarı için Rize Sahil Camisinde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Sedat Semavi'nin babası Ali Sarı ve ailesinin yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak Ak, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Sarı'nın cenazesi, daha sonra merkeze bağlı Pazarköy köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Kavgada Halil İbrahim Ak'ı bıçaklayarak öldürdüğü, Sedat Semavi Sarı ve Miraç B'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mücahit K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar

        Benzer Haberler

        Rize'de ev sahibi kiracı kavgasında hayatını kaybeden Sarı son yolculuğuna...
        Rize'de ev sahibi kiracı kavgasında hayatını kaybeden Sarı son yolculuğuna...
        Rize'de iş makinası operatörü kazara 2 yaşındaki yeğenini ezdi
        Rize'de iş makinası operatörü kazara 2 yaşındaki yeğenini ezdi
        Rize'de ev sahibi kiracı kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı
        Rize'de ev sahibi kiracı kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı
        Rize'de kepçenin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu öldü
        Rize'de kepçenin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu öldü
        Rize'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Rize'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Rize'de "Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği" sona erdi
        Rize'de "Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği" sona erdi