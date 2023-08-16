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        İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'nin annesi vefat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:40
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        İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'nin annesi vefat etti
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        RİZE (AA) - İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ve İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı Muhammet Mete'nin annesi Keriman Mete hayatını kaybetti.

        İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde 15 gündür tedavi gören 70 yaşındaki Keriman Mete, çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.

        Mete'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip, İstanbul Kartal Cevizli Zeytinli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Rize'nin İyidere ilçesine gönderilecek.

        Keriman Mete'nin cenazesi, 18 Ağustos Cuma günü İyidere Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

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