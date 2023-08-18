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        İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'nin annesinin cenazesi defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:20
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        İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'nin annesinin cenazesi defnedildi
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        RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesi Belediye Başkanı Saffet Mete ve İstanbulspor Asbaşkanı Muhammet Mete'nin, iki gün önce vefat eden annesi Keriman Mete'nin cenazesi toprağa verildi.

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Keriman Mete için İyidere Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize, Trabzon ve Erzurum milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve vatandaşlar katıldı.

        Keriman Mete'nin cenazesi, kılınan namazın ardından ilçedeki aile kabristanlığında defnedildi.

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