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        Rize'de kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 21:07
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        Rize'de kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Kumluk mevkisinde, Fatih Emir'in (25) kullandığı 61 FJ 841 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten İkizdere Deresi'ne yuvarlandı.

        Kazada, kamyonette bulunan Günaçar Emir (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü Emir ise Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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