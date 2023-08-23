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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, amcasının cenaze törenine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:17 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:23
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, amcasının cenaze törenine katıldı
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        RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın amcası Mehmet Nuri Yazıcı'nın (88) cenazesi toprağa verildi.

        Yazıcı'nın amcası, Çayeli Buzlupınar köyünde, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle evinde tedavi görürken dün vefat etti.

        Mehmet Nuri Yazıcı için Buzlupınar köyü Merkez Camii'nde tören düzenlendi.

        Törene, Hayati Yazıcı'nın yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Mehmet Nuri Yazıcı'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Hayati Yazıcı, amcasının okul yıllarında eğitimi için çok büyük katkılar sağladığını ifade ederek, katılanlardan helallik istedi.

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