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        GÜNCELLEME - Rize'de şiddetli yağış etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:07 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:07
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        GÜNCELLEME - Rize'de şiddetli yağış etkili oldu
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        RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili şiddetli yağış nedeniyle 28 kişinin yaşadığı 11 ev tahliye edildi.

        Gece saatlerinden itibaren ilçede etkili olan yağış sonrası çeşitli noktalarda toprak kaymaları meydana geldi, bazı cadde ve sokaklarda da su birikintisi oluştu.

        Madenli, Şairler ve Aşıklar derelerinin debisi yükselirken, Yalı Mahallesi'nden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu yolda rüsubat birikti, İshakoğlu İlkokulunun bahçesini su bastı.

        AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından civardaki 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerde ikamet eden 28 kişi, güvenli bölgeye nakledildi.

        İlçenin Abdullahhoca köyüne bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde heyelan riski dolayısıyla yaklaşık bir yıl önce boşaltılan ev ise yıkıldı.

        İlçenin Aşıklar köyüne ise elektrik verilemiyor.

        - "Yeğenim merdiven yardımıyla pencereden çıkardı bizi"

        Kömürcüler Mahallesi sakinlerinden Zikrullah Kömürcü, AA muhabirine, sabah erken saatlerde eşiyle birlikte büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

        Evin içine toprak dolduğunu anlatan Kömürcü, "Eve toprak dolunca çıkamadık. Yeğenim merdiven yardımıyla pencereden çıkardı bizi. Şükür can kaybı yok ama sanki dünya başımıza yıkılıyor sandık." dedi.

        Aşıklar köyüne bağlı Melikhoca Mahallesi'nde yaşayan Kenan Adabaş da sabah namazına kalktığında büyük bir gürültüyle evin arka duvarına doğru heyelan geldiğini söyledi.

        Çocuklarını ve kardeşini uyandırdığını ancak şiddetli yağmur nedeniyle bir süre evden çıkamadıklarını belirten Adabaş, "Yağmur yağdığı için evden çıkamadık, korktuk. İkinci toprak kaymasında kardeşimin aracı toprak altında kaldı. Büyük bir gürültüyle komşumun evine toprak dolduğunu gördüm." diye konuştu.

        Yağışın ardından bir bölümünde çökme meydana gelen Güneysu-Rize karayolu ulaşıma kapandı.

        İl genelinde toprak kayması dolayısıyla 32 köy yolu ulaşıma kapandı, 10 araç da zarar gördü.

        Karayolları, DSİ, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

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