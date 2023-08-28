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        Rize'de çay fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:49
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        Rize'de çay fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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        RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde çay fabrikasında yangın çıktı, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Kiremit köyünde özel bir çay fabrikasının ilk belirlemelere göre bacasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Fabrikanın dumanla dolması üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, tedbir amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

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