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        Rize'de şiddetli yağışların ardından 39 konutun nakline karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 18:08 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:08
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        Rize'de şiddetli yağışların ardından 39 konutun nakline karar verildi
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        RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağışların ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 39 konutun boşaltılmasına, 19 konut için önleyici duvar yapılmasına karar verildiği bildirildi.

        Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar neticesinde Çayeli ilçesinde 24 saatte metrekareye 206 kilogram yağış düştüğü hatırlatıldı.

        Afet riskine karşı 38 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yürütülen çalışmaların ardından ulaşıma kapalı yerleşim yeri olmadığı, tüm yerleşim yerlerine su ve elektrik verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, yol temizleme, tahkimat, dere yatağı boşaltılması, sel tahribatı önleyici tedbirler ve heyelan temizliği çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresinden toplam 112 iş makinesi, 28 araç ve 250 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Çayeli Belediyesi 8 iş makinesi, 13 araç, 46 personel ile 8 mahallede, AFAD 8 teknik personel ve 2 araçla jeolojik etüt ve altyapı çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 89 ayrı noktada 107 adet konut heyelan risk bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde heyelana maruz kalan veya kalabilecek durumda olan 39 konutun nakline karar verilmiş, 19 konut için 15 afet önleyici istinat duvarları yapılması, 19 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. Köy ve mahallelerde çalışmalar devam etmektedir."

        İl Defterdarlığının 8 personel, 2 araç ile zarar tespit çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, Çayeli'nde konut, iş yeri ve araçlarda toplam 6 milyon 406 bin 500 liralık zarar tespit edildiği bildirildi.

        Açıklamada, tarımsal ve hayvansal zarar tespit çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğünün 4 personel, 2 araçla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, Çayeli ilçesinde 151 çay üreticisine ait toplam 92,85 dekar çay bahçesi ile 8 arı kovanının zarar gördüğü kaydedildi.

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