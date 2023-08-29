Rize'de şiddetli yağışların ardından hasar tespiti sürüyor

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağışlar sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları sonucu 39 konutun boşaltılmasına, 22 konut için önleyici duvar yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta etkili olan yağışlar neticesinde Çayeli ilçesinde 24 saatte metrekareye 206 kilogram yağış düştüğü hatırlatıldı.

Afet riskine karşı 38 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yol temizleme, tahkimat, dere yatağı boşaltılması, sel tahribatı önleyici tedbirler ve heyelan temizliği çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresinden toplam 113 iş makinesi, 28 araç ve 255 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Çayeli Belediyesi 8 iş makinesi, 13 araç, 46 personel ile 8 mahallede, AFAD 8 teknik personel ve 2 araçla jeolojik etüt ve altyapı çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 94 ayrı noktada 124 adet konut heyelan risk bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde heyelana maruz kalan veya kalabilecek durumda olan 39 konutun nakline karar verilmiş, 22 konut için 16 afet önleyici istinat duvarı yapılması, 19 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. Köy ve mahallelerde çalışmalar devam etmektedir."

İl Defterdarlığınca 8 personel, 2 araç ile zarar tespit çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, Çayeli'nde konut, iş yeri ve araçlarda toplam 6 milyon 876 bin 500 liralık zarar tespit edildiği anlatıldı.

Tarımsal ve hayvansal zarar tespit çalışmaları kapsamında ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 4 personel ve 2 araçla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, ilçede 165 çay üreticisine ait toplam 100 dekar çay bahçesinin zarar gördüğü kaydedildi.

- Köye elektrik verilmesi için teller ağaca bağlandı

Ayrıca, şiddetli yağışların ardından elektrik direğinin dereye sürüklenmesi nedeniyle kesinti yaşanan Çayeli ilçesine bağlı Düzgeçit köyüne, budanan ıhlamur ağacına hat çekilmesiyle yeniden enerji verilmeye başlandı. Bölgede istinat duvarı yapılması sonrası elektrik direği dikilerek hattın yenileneceği belirtildi.

Aşıklar Köyü Muhtarı Turan Sırtlı da gazetecilere, elektrik direklerinden birinin sel ve heyelan nedeniyle yıkıldığını anlattı.

Kısa sürede elektrik verilmesi için acil çözüm ürettiklerini dile getiren Sırtlı, "Düzgeçit köyünde kalabalık hane var. Köyümüzden geçen hat yıkıldı. İlk etapta yolu açmaya çalışırken elektrik direği için acil çözüm ürettik. Genç bir arkadaş çıkıp ağacı budadı. Biz de elektrik telini ağaca bağladık. Kısa bir çözüm ürettik ve mağduriyeti gidermiş olduk." ifadelerini kullandı.