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        Rize'deki şiddetli yağış nedeniyle Rize-Güneysu kara yolunun bir kısmı çöktü

        Şiddetli yağışın etkili olduğu Rize'de, Salarha Deresi'nin yükselmesi nedeniyle Rize-Güneysu yolunun bir kısmı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 00:01 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:04
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        Rize'deki şiddetli yağış nedeniyle Rize-Güneysu kara yolunun bir kısmı çöktü
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        Şiddetli yağışın etkili olduğu Rize'de, Salarha Deresi'nin yükselmesi nedeniyle Rize-Güneysu yolunun bir kısmı çöktü.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla Salarha Deresi'nin debisi yükseldi.

        Suyun etkisiyle altı boşalan Rize-Güneysu yolunun ikinci kilometresinde 3 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında şans eseri kara yolunda kaza yaşanmadı.

        Jandarma ekipleri Rize-Güneysu kara yolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Ulaşım yol işaretleme çalışmasının ardından karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Yetkililer, yol yapım çalışmasının yağışların ardından başlayacağını kaydetti.

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