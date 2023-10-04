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        Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespiti sürdü

        Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:45
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        Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespiti sürdü
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        Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları sürdü.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte 2 gün önce başlayan yağışlar sonucu münferit sel ve su taşkınları meydana geldiği, ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi.

        Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Şenyuva Mahallesi'nde 4 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, Karayolları sorumluluk alanındaki İyidere-İkizdere, Ayrım-Küçükçayır, Büyükköy-Güneysu, Ardeşen-Çamlıhemşin yollarında meydana gelen heyelan ve teressübatların temizlenerek trafik akışının normale döndüğü, Güneysu kara yolunun 2'nci kilometresinde çökme yaşandığı kaydedildi.

        Karayolları, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerekli önlemlerin alınarak riskli görülen yolların trafiğe kapatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İl Özel İdaresi 9 ilçede, 55 köy içi yolunda yol açma çalışmalarına devam etmekte olup, ulaşıma kapalı ana yol bulunmamaktadır. DSİ tarafından riskli görülen noktalara iş makineleri sevk edilmiştir. AFAD 20 arama kurtarma teknisyeni ve AKUT ekipleri bölgede teyakkuz halinde bekletilmektedir. Ekipler tarafından çalışmalar aralıksız devam etmektedir."

        - 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

        Öte yandan merkeze bağlı Salarha beldesi Kasarcılar Mahallesi'nde, Mehmet ve Muhammet Terzi'ye ait 2 katlı ev ile aynı bölgede Tayfur ve Ahmet Tüylüoğlu'na ait ev heyelan nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Mehmet Terzi, gazetecilere, dün akşam saatlerinden itibaren evinin etrafında kopmalar olduğunu belirterek, "Kanalları açmaya çalıştım ama başaramadım. Geç saatlerde toprak kayması başlayınca kardeşim ve ailemizle evi boşalttık." dedi.

        Ahmet Tüylüoğlu da bir anda evin etrafında su birikintileri nedeniyle toprak kaymasının başladığını ifade ederek, "Heyelanı gördüm. Mehmet ağabey bana bağırdı. Bir anda evi boşalttık. Ailemiz ile 5 kişi vardık. Geceyi akrabamızda geçirdik." diye konuştu.

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