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        Şiddetli yağışta çöken kısmı onarılan Rize-Güneysu kara yolu ulaşıma açıldı

        Rize'de şiddetli yağışın ardından bir kısmında çökme meydana gelen Rize-Güneysu kara yolu onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:53 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:53
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        Şiddetli yağışta çöken kısmı onarılan Rize-Güneysu kara yolu ulaşıma açıldı
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        Rize'de şiddetli yağışın ardından bir kısmında çökme meydana gelen Rize-Güneysu kara yolu onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.

        Vali İhsan Selim Baydaş, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, yolda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        DSİ ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince, 10 kilometrelik Rize-Güneysu kara yolunda teknik inceleme başlatıldığını belirten Vali Baydaş, kentte son yağışların ardından farklı yerlerde oluşan heyelanların hasarlara neden olduğunu anımsattı.

        Çalışmalar kapsamında bölgede inceleme yapmak üzere teknik heyetin Rize'ye geldiğini anlatan Baydaş, şöyle devam etti:

        "Hem burada Taşlıdere Vadisi'ndeki sanayi kavşağından Güneysu'ya, ardından da Salarha tarafına kadar giden yolun teknik incelemesini yapacaklar hem de ilimizde yollar ve derelerde meydana gelen hasarları veya yapılması gereken yerleri 2 gün boyunca inceleyecekler. Sanayi kavşağından Güneysu'ya kadar olan yolda Taşlıdere ve Salarha Vadisi'nde imalatla ilgili problemler yaşadığımız oldu. Karayollarımız gerekli incelemeleri yapıyor. Yapılması gereken neyse bir yol haritası çıkaracaklar. İmalatlarla ilgili teknik olarak detaylı bir değerlendirme yapıyorlar. Onun neticesinde eksik olan yerler varsa onların tamamlanmasını gerçekleştireceğiz. Mutlaka vardır. İmalat kusurlarıyla ilgili olabilecek şeyler varsa onların izalesine gideceğiz. Bir daha benzeri bir sıkıntı yaşamamak için hem bölgedeki ekiplerimiz hem de Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alacak."

        Selek ise DSİ olarak teknik ekipleriyle yapacakları saha incelemesinde problemleri belirleyeceklerini ifade ederek, "Ön görüşmemizi yaptık. Sahada da detaylı bir inceleme yaptıktan sonra rapor olarak Genel Müdürlüğümüze sunacağız. Bakanımızın talimatıyla buradaki problemi ortadan kaldıracak tedbirleri alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

        Rize'de, 3 Ekim'de başlayan etkili yağışın ardından Rize-Güneysu kara yolunun ikinci kilometresinde 3 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde çukur oluşmuş, yolun Güneysu istikameti trafiğe kapatılmıştı.

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