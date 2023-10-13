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        Rize'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Rize'de 3 iş yerinden ve okuldan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:14
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        Rize'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Rize'de 3 iş yerinden ve okuldan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve Çamlıhemşin ilçesinde 3 iş yerinden ve bir okuldan hırsızlık yapıldı.

        Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.E.Ş. Sivas'ta, M.K. Ordu'da ve M.D. Rize'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Rize Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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