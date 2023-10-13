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        Rize'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

        Rize'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 21:48 Güncelleme: 13.10.2023 - 21:48
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        Rize'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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        Rize'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ardeşen–Çamlıhemşin kara yolu Osman Kurtuluş Caddesi'nde Çamlıhemşin istikametine seyir halindeki 53 ACM 930 plakalı Harun Aslıyüksek (31) yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 53 HP 098 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Harun Aslıyüksek olay yerinde hayatını kaybetti.

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