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        Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve çevresinde bulunan yaylalarda sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:05
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        Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve çevresinde bulunan yaylalarda sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor.

        Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

        Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliğini bir arada görmek isteyen ziyaretçiler Ayder Yaylası'ndan başlayan yolculuğu, Huser, Samistal, Kavrun, Pokut ve Sal yaylalarına kadar sürdürüyor.

        Kaçkar Dağları'nın zirvesine ulaşmak ve "bulut denizi"ni izlemek isteyenlerin buluşma noktası ise Huser Yaylası oluyor.

        Zor ve engebeli yollara aldırış etmeden zirveye ulaşanlar, günün yorgunluğunu Huser Yaylası'nda sis bulutunu izleyerek atıyor.

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