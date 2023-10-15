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        Rize'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:13
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        Rize'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Merdivenli köyü mevkisinde, Hasan Güller'in kullandığı 53 DD 002 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra viyadükten Melyat Deresi'ne düştü.

        Derenin denizle birleştiği noktaya kadar sürüklenen otomobil, kayalıklara çarparak durdu.

        Kazada yaralanan sürücü Güller ile Meliha Durmaz, balıkçı teknesinde bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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