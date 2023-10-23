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        Rize İl Genel Meclisi Üyesi Talat Tüfekçi hayatını kaybetti

        Rize'de kalp krizi geçiren İl Genel Meclisi Üyesi Talat Tüfekçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:49
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        Rize İl Genel Meclisi Üyesi Talat Tüfekçi hayatını kaybetti
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        Rize'de kalp krizi geçiren İl Genel Meclisi Üyesi Talat Tüfekçi, hayatını kaybetti.

        Rize İl Genel Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamada, seçim bölgesi de olan İyidere ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde kalp krizi geçiren Tüfekçi'nin sağlık ekiplerince sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

        AK Partili meclis üyesi Tüfekçi'nin cenazesinin yarın ikindi vakti İyidere Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Çiftlik köyünde defnedileceği kaydedildi.

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