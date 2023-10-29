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        2023 Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı Rize'de yapıldı

        2023 Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:46
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        2023 Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı Rize'de yapıldı
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        2023 Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapıldı.

        Ardeşen Off-Road Spor Kulübü tarafından Fırtına Vadisi'ndeki parkurda düzenlenen yarışta, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan'dan da katılımcıların yer aldığı toplam 32 araç ile 64 sporcu mücadele etti.

        Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Ardeşen Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda yarışmacılar, 5,7 kilometrelik etabı üçer kez geçti.

        Zorlu parkurda araçları arızalanan bazı sporcular, bitiş çizgisine ulaşamadan yarışmayı terk etmek zorunda kaldı. Bazı sporcular ise araçlarının lastiklerinin çıkmasına rağmen yarışı tamamlamaya çalıştı.

        Yarışı, Ordu Off-Road Kulübünden Hüseyin Kutucu ilk sırada tamamladı.

        Organizasyon, Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, yaklaşık 10 yıldır yarış düzenlediklerini söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında çok önemli bir etkinlik geçekleştirdiklerini vurgulayan Kahya, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir etkinlik. Cumhuriyet'in 100. yılı ile çok daha anlam kazandı. Ardeşen'in otomobil sporları yarışlarında marka olduğuna işaret bir yarışma. Son derece başarılı bir yarışı yaralanma yaşanmadan tamamladık. Katılım oldukça fazla oldu. İnşallah daha büyük organizasyonları gerçekleştiririz."

        Ardeşen Off-Road Kulübü Başkanı Ahmet Saral da seyir zevki yüksek yarışmaların herkesi heyecanlandırdığını belirterek, Cumhuriyet'e yakışır bir yarışı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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