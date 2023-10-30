Rize'de "Çamlıhemşin Pastacılar Festivali" yapıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde "3. Çamlıhemşin Pastacılar Festivali" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Çamlıhemşin ilçesindeki tarihi Zil Kale'de gerçekleştirilen festivalde, Asya Alara Akgün'e ait "Yüzümüze Bakacak Yüzünüz Olsun" adlı resim sergisi açıldı.

Festivale Türkiye'nin dört bir yanından katılan pastacı ve fırıncılar hazırladıkları çeşitli ürünleri tanıttı. Hazırlanan ürünler daha sonra yardım kuruluşları ve ailelere verildi.

İsraf ve sıfır atığa dikkati çekmek amacıyla yapılan 2 kilo 658 gram ağırlığında simit, program sonunda vatandaşlara ikram edildi.

Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneğince hazırlanan programın koordinatörlüğünü yapan Ali Akgün, gazetecilere, Sıfır Atık Projesi'nin dünyada ses getiren bir proje olduğunu söyledi.

Dünyada her alanda israfın önüne geçmek için sıfır atık modelinin çok değerli olduğuna işaret eden Akgün, şöyle konuştu:

"Biz de Pastacılık Festivali ile ağzımızı bugün tatlandırdık ama yarın elimizde tüketebileceğimiz gıdalar var mı? Elimizde bir lokma ekmek, simit olacak mı? Buna vurgu yaparak bilinçli tüketime dikkati çektik. Coğrafi işareti olan Rize simidi ile farkındalık oluşturmak istedik. Türkiye'nin yeni yüzyılında gıdalarımızı daha dikkatli kullanacağımız, gıdanın değerini bileceğimiz ve unutmayacağımız düşüncesi ile böyle bir etkinlik hazırladık. Artık çok daha dikkatli olmalıyız. Gelecekte yaşayacağımız zorlukların mesajını hep birlikte görüyoruz."

Akgün, yuvarlak görüntüsünden dolayı simidin "sıfır atık" temasına uygun olduğunu belirterek, "Simidin de sıfır görünümü oluşturması nedeniyle 2 kilo 658 gram simidimizle dikkat çekmeye çalıştık. Paylaşımcı bir millet olduğumuza dikkat çekerek simidimizi paylaşıp israf etmeden tüketeceğiz." dedi.