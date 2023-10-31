Rize'de balıkçılar ile karganın dostluğu ilgi çekiyor Rize'de balıkçılar ile yavruyken beslemeye başladıkları karga arasında dostluk oluştu.

Rize'de balıkçılar ile yavruyken beslemeye başladıkları karga arasında dostluk oluştu.

İyidere ilçesindeki kayıkhanede, 6 ay önce yavruyken yuvasından düşen kargayı balıkçılar beslemeye başladı. Geçen sürede yavru büyüdü ve balıkçılar ile arasında dostluk oluştu. Bu dostluk vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Balıkçılar, elleriyle besledikleri kargayı denize açılırken de yanlarında götürüyor.

Balıkçılardan Muharrem Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, karga ile aralarında kısa süre içinde dostluk oluştuğunu söyledi.

Yavruyken kayıkhanede buldukları kargayı beslemeye başladıklarını belirten Karaman, "O bize biz de ona çok alıştık. Beraber balık avına çıkıyoruz. Ailemizden birisi gibi oldu." ifadelerini kullandı.