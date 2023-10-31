Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de balıkçılar ile karganın dostluğu ilgi çekiyor

        Rize'de balıkçılar ile yavruyken beslemeye başladıkları karga arasında dostluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:16 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de balıkçılar ile karganın dostluğu ilgi çekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de balıkçılar ile yavruyken beslemeye başladıkları karga arasında dostluk oluştu.

        İyidere ilçesindeki kayıkhanede, 6 ay önce yavruyken yuvasından düşen kargayı balıkçılar beslemeye başladı. Geçen sürede yavru büyüdü ve balıkçılar ile arasında dostluk oluştu. Bu dostluk vatandaşların da ilgisini çekiyor.

        Balıkçılar, elleriyle besledikleri kargayı denize açılırken de yanlarında götürüyor.

        Balıkçılardan Muharrem Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, karga ile aralarında kısa süre içinde dostluk oluştuğunu söyledi.

        Yavruyken kayıkhanede buldukları kargayı beslemeye başladıklarını belirten Karaman, "O bize biz de ona çok alıştık. Beraber balık avına çıkıyoruz. Ailemizden birisi gibi oldu." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Ağırbaş: Deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz´de maalesef ortalama 2 d...
        Prof. Dr. Ağırbaş: Deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz´de maalesef ortalama 2 d...
        Rize'de 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rize'de 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Türkiye Barolar Birliği, İsrail'in işlediği savaş suçlarını Uluslararası Ce...
        Türkiye Barolar Birliği, İsrail'in işlediği savaş suçlarını Uluslararası Ce...
        Rize'de kamyon kasasından düşerek yaralanan kadın doku nakliyle sağlığına k...
        Rize'de kamyon kasasından düşerek yaralanan kadın doku nakliyle sağlığına k...
        İlim Yayma Cemiyeti Rize Şubesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...
        İlim Yayma Cemiyeti Rize Şubesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...
        ÇAYKUR bu yıl 591 bin tonu aşkın yaş çay aldı
        ÇAYKUR bu yıl 591 bin tonu aşkın yaş çay aldı