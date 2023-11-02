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        Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Gaziantep FK maçını değerlendirdi:

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, tek temennilerinin Galatasaray maçındaki mücadelelerini sahada sergilemek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:19
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        Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Gaziantep FK maçını değerlendirdi:
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, tek temennilerinin Galatasaray maçındaki mücadelelerini sahada sergilemek olduğunu söyledi.

        Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına, şanssız puan kayıpları yaşadıklarını belirtti.

        Kendilerinin de yapamadıkları bazı şeylerin olduğunu ifade eden 28 yaşındaki file bekçisi, "Bazı maçlarda belki bahane olacak ama dış etkenlerden dolayı elde edemediğimiz puanlar var. Şu anki konumumuzun daha yukarısında olmak istiyoruz. Kötü bir konumda değiliz. Çok daha fazla çalışarak sadece kendi futbolumuza odaklanıp daha yukarılarda olmak istiyoruz." diye konuştu.

        Gökhan Akkan, Gaziantep FK maçına iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tek temennimiz Galatasaray maçındaki mücadelemizi sahada sergilemek. Ligde galip gelemeyeceğimiz veya puan alamayacağımız maç yok. Ligde iç sahada az gol yiyen takımız ama dış sahada aynı performansı sürdüremiyoruz. Bunu takım arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. İç sahada sergilediğimiz bu performansı dış sahada da uygulamak istiyoruz. Gaziantep FK karşılaşmasını başlangıç maçı olarak görüp deplasmanda az gol yiyen bir takım olmak istiyoruz."

        Kendi performansını da değerlendiren Gökhan Akkan, "Kalecilik zor bir meslek. Bazı şeyleri tek başınıza yapamıyorsunuz. Takım odaklı da oluyor. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Buna takım arkadaşlarımın da desteği lazım oluyor. Onlarla birlikte olduğumuz zaman hem kendi performansımı hem de takımın performansını en üst seviyeye çıkararak en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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